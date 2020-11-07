Düzce'den bir yardım tırı daha İzmir'e gönderildi

DÜZCE (İHA) – 1999 yılında iki büyük deprem yaşayan Düzce, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında harekete geçti. Düzce Valiliği ve Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı deprem bölgesine 4. yardım tırını da gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sonrasında bir çok kişi evsiz kalmış ve çadırlarda yaşamaya başladı. 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında İzmir'den Düzce'ye gelen yardımları unutmayan Düzceliler, depremzedelere yardım topladı. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda toplanan yardımlardan Gıda, Battaniye, Maske, Su ve Giyim eşyasından oluşan dördüncü tırda İzmir'e gönderildi. Hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımların İzmir'e gönderilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda ürünlerin toplanması devam ediyor.