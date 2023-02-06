Düzce'den deprem bölgesine sağlık ekipleri yola çıktı

4 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce'den bölgeye 16 sağlık personeli 2 ambulans ve 2 UMKE aracı sabahın ilk saatlerinde yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedilen ve can kayıplarının yanı sıra büyük hasara neden olan deprem nedeniyle Düzce'den Gaziantep'e sağlık ekipleri sevk edildi. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı 16 kişilik ekip 2 ambulans ve 2 UMKE aracı ile sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı.