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Düzce'den Dominik Cumhuriyeti'ne forma

DÜZCE (İHA) – Ekranların sevilen yarışma programı olan Survivor’da yarışan Düzceli Ayşe Yüksel ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı’ya, Düzcespor forması hazırlandı.

DÜZCE (İHA) – Ekranların sevilen yarışma programı olan Survivor'da yarışan Düzceli Ayşe Yüksel ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya, Düzcespor forması hazırlandı. Formalar yarışmanın yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildi.



Düzcespor Yönetim Kurulu, Düzce'ye olan gönül bağını sık sık dile getiren Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacısı Düzceli Ayşe Yüksel için özel forma hazırlattı. Üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Düzcespor formalarını Dominik'te bulunan Düzceli parkur ekibi şefi Hasan Sezer ve İlkin Korkmaz'a gönderen Düzcespor Yönetim Kurulu, Ayşe Yüksel'e yarışmada başarılar diledi.

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