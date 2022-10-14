İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'den ekip yola çıktı

DÜZCE(İHA) – Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen patlama sonrası Düzce’de de ekipler yola çıktı.

DÜZCE(İHA) – Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen patlama sonrası Düzce'de de ekipler yola çıktı.


Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Bartın'a çevre illerden sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri gönderildi. Düzce'den de Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı 5 kişilik ekip ve Kızılay'dan ekipler gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.