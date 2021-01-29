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Düzce'den ‘görevimiz ilk yardım' eğitimleri başladı

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ‘Görevimiz ilk yardım’ sloganı ile başlatılan ilk yardım eğitimi seferberliği kapsamında Düzce’de bin 300 öğretmene ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ‘Görevimiz ilk yardım' sloganı ile başlatılan ilk yardım eğitimi seferberliği kapsamında Düzce'de bin 300 öğretmene ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.


Çocukların iyi bir eğitim almaları için çalışmalarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, okula gelen her öğrenciye güvenli bir ortam sunma ve var olan şartları, gelişen imkanlar dahilinde iyileştirme için çalışmalar yürütülüyor. Okullarda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin kritik önem taşıdığına dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların güvenliğini daha da artırmak amacıyla "İlk Yardım Eğitimi Seferberliği" başlattıklarını ifade etti. Seferberliğin başlatılmasının ardından Düzce'de İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından ilk ders online olarak verildi. Düzce'de çeşitli okullarda görevli bin 300 öğretmen ve idareciye ilk yardım eğitimleri verilecek. Öğretmenlere ilk yardım konularında bilgilendirmeler yapılacak. 3 aylık eğitim kapsamında öğretmenlere ilk yardım eğitimi aldıklarına dair belgelerde verilecek.

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