Düzce'den ilk çeyrekte bin 175 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce'de ilk çeyrekte AB ülkelerine bin 175 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce çiftçi tarafından üretiliyor.

Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce'de de Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton ve Mart ayında 421 ton olmak üzere toplam bin 75 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'de de geçen yıl 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı yapılmıştı.