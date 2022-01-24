İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyecek

Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce’den İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.


Türkiye genelinde hafta sonu itibarı ile devam eden kar yağışı neticesinde sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle de Düzce Valisi Cevdet Atay açıklama yaptı. Güvenli trafik sağlanana kadar Düzce'den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyeceğini açıklayan Vali Atay, vatandaşların mağdur olmaması için bu konuda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.