Düzce'den Şırnak'a ulaşan yardım eli

sınıf öğrencisi Nurettin Bayram, “Çocukların Küçük Dünyasına Umut Olun” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Şırnak Uludere'de anlamlı sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza attı.

Nurettin Bayram; Şırnak Uludere Uzungeçit beldesinde bulunan Uzungeçit İstiklal Ortaokulu, Uzungeçit İlkokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu'nda maddi durumu olmayan toplamda 400 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Aynı zamanda Zübeyde Hanım Anaokulu ve Uzungeçit İlkokulu dış cephe boyamalarını gerçekleştirdi.

Uzungeçit beldesindeki 20 engelli bireye ve maddi durumu olmayan 20 aileye gıda yardımında bulunan Düzce Üniversitesi öğrencisi, 300 adet bot, 200 adet atkı bere seti, 550 çift çorap ile kalem ve silgilerden oluşan yardım malzemelerinin Şırnak'a bağlı köylere dağıtımını yaptı. Bastırdığı yeni yıl takvimlerinden elde edilecek gelirlerle de tekrar Şırnak Uludere'ye gidip daha önce sinema ile hiç tanışmamış olan çocukları sinema ile buluşturmayı planlayan Nurettin Bayram, buraya gelecek olan çocuklara da kırtasiye, meyve ve kitap yardımında bulunmayı hedefliyor.