Düzce'den teslim aldığı bayrakları Samsun'a götürecek

Bahçeşehir Koleji tarafından hayata geçirilen proje ile Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Marmara, İstanbul'dan, Samsun'a kadar yol üzerinde ki tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinden topladığı bayrakları Samsun'a götürerek burada sergilenecek. Marmara Düzce Bahçeşehir okuluna vardı.

Bahçeşehir Koleji, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yıldönümü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Proje kapsamında Darıca Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Marmara bisikleti ile İstanbul ve Samsun arasında ki tüm kolejlerin kampüslerine uğrayarak hem koleje ait bayrakları hem de Türk Bayrak'larını alarak Samsun Atakum Bahçeşehir Koleji kampüsüne götürerek burada sergilenecek.

Merve Marmara yaptığı açıklamada 830 kilometre yol kat edeceklerini ifade ederek “Dün İstanbul'dan yola çıktık Samsun'a gidiyoruz. Yol üzerinde ki kolejlere uğrayarak bayrağımızı teslim alıyoruz. Samsun'da ki Atakum Kampüsümüzde bayraklarımızı teslim edeceğiz. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yıldönümünde bizde bir projeyle öğrencilerimize iyi bir örnek olmak amacıyla bu şekilde proje yaptık. Toplamda 830 kilometre yol yapacağız. Kocaeli, Darıca, Sakarya ve bugün de Düzce kampüsüne geldik. Bütün kolejlerimizin kampüslerinde coşku ile karşılanıyorum” dedi.

Düzce Kampüsüne de uğrayan Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Marmara Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü yöneticilerinden Bahçeşehir Koleji flaması ile Türk Bayrağı'nı teslim aldı. Ardından Öğretmen Marmara bisikleti ile Düzce'den ayrılarak Samsun'a doğru yola koyuldu.