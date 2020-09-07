Düzce'den ulusala hedefi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar

Düzce'de tiyatroya gönül vermiş bir grup gençten oluşan Gamsızlar Tiyatrosu Topluluğu, yeni sosyal medya projeleri “İnstagram Hikayeleri” ile hem Düzcelileri hem de tüm Türkiye'yi güldürmeyi hedefliyor. Bugün düzenlenen basın toplantısıyla projelerini tanıtan topluluk, “ Düzce'den ulusala” hedefi ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Düzce Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, yeni ve Düzce'de ilk kez hayata geçirilecek projeleri ile komedi severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MSA Film ve NEC Film şirketleriyle ortak yürütülecek projede, Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde insanları biraz olsun gülümsetebilmeyi hedefliyor.

Bugün düzenlenen basın toplantısıyla Düzcelilere hem kendilerini hem projelerini tanıtan Gamsızlar Tiyatro Topluluğuna bu projede destek verecek olan MSA Film Post Prodüksiyon Reklamcılık Şirketi Kurucusu ve NEC Film ortağı Murat Albayrakoğlu, Düzceli genç tiyatroculara destek vererek tüm Türkiye'yi güldürme amacında olduklarını belirtti.

Albayrakoğlu, “Öncelikle sosyal mecralarda ve ulusal televizyonlar vasıtasıyla tüm Türkiye'yi güldürmek. Düzce'de çok yetenekli arkadaşlarımız var. NEC Film ve MSA Film olarak Düzceli arkadaşlarımıza destek vermek istiyoruz. İnanıyoruz ki tüm Türkiye'yi buradan güldüreceğiz. Yaşadığımız bu trajik dönemde onları tebessüm ettirmek için hep birlikte çalışacağız. Enerji dolu genç arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte İnstagram Hikayeleri başlığında keyifli programlarımız olacak.Umarım Düzce ve Türkiye beğenir” dedi.

Proje ortağı NEC Film adına konuşan Necmi Albayrakoğlu ise, tiyatronun gelir getiren bir mecra olmadığını söyleyerek, gençlere verdikleri bu desteği sosyal sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

Albayrakoğlu, “Ulusal anlamda bir çok proje ile uğraşıyoruz. Düzce'den çıkacak yetenekli arkadaşları da ulusal anlamdaki projelere taşıyacağız. Düzce'de tiyatroya gönül vermiş bir grup gençten oluşan Gamsızlar Tiyatrosu Topluluğu, yeni sosyal medya projeleri ‘İnstagram Hikayeleri' ile hem Düzcelileri hem de tüm Türkiye'yi güldürmeyi hedefliyor. Düzce Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, yeni ve ilk kez hayata geçirilecek projeleri ile komedi severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MSA Film ve NEC Film şirketleriyle ortak yürütülecek projede, Gamsızlar Tiyatro Topluluğu, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde insanları biraz olsun gülümsetebilmeyi hedefliyor. Gamsızlar Tiyatro Topluluğu İnstagram Hikayeleri projesi ile gündelik hayatta yaşanan komik olayları halka yansıtırken, güldürmenin yanı sıra gençlere sanatı sevdirip ve yönlendirip gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak istiyorlar. Düzce'de ilk olacak bu projeyi sadece şehrimizde değil Türkiye'ye duyurarak gençlerin önünü açmayı, yetenekli gençleri keşfetmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Gamsızlar Tiyatro Topluluğu Sahne Yönetmeni Önder Saraçlı ise öncelikle Murat Albayrakoğlu ve ekibine projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti, Genel Sanat Yönetmeni İsa Gülaçtı da proje hakkında bilgiler verdi.

Saraçlı, “Düzce'de hem genç hem bu tarz projelerde yer almak isteyen bir çok arkadaşımız var. Hedefimiz, İnstagram Hikayeleri herkesin bir hikayesi vardır kapsamında siz değerli izleyicilerimizi güldürmeyi hedefliyoruz“ derken, Gülaçtı da, “Aklımızda böyle bir ulusal proje vardı, ulusalda bir çok skeç programı oluyor, ilk kez böyle bir proje olacak ulusal mecraya yansıyacak. Biz çok heyecanlıyız güldüreceğimizden de çok eminiz” ifadelerini kullandı. Topluluğun oyuncu koçu Elif Yurtsever de, pandemi süreci dolayısıyla sahne dışında sanatseverlerle bulaşacaklarını dile getirdi.