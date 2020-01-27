Düzce'den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 206 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Adli Makamlara sevk edilmiştir.