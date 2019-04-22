Düzce'den Van'a uzanan kardeşlik eli

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu Öğrencileri ‘Her çocuk bir kitap ailem kitap okuyor hayallerim büyüyor‘ projesi kapsamında Van'ın Çaldıran İlçesi Yatırlı ilkokulu Anasınıfı öğrencilerine başta kitap olmak üzere çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler gönderdi.

Şükran Öney Anaokulu velilerinin heyecan ile katılım gösterdiği projeye verilen destekler minik ellerin heyecanı ile Van'daki arkadaşlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak gönderildi. Okul Müdürü Emine Taşlı projenin amacının farklı bölgelerde bulunan minik öğrenciler ile anaokulu öğrencileri arasında kitapların ışığında bir kardeşlik köprüsü kurmak, sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırarak ortak uygulama ortamları hazırlamak ve bu bağlamda kitap sevgisi kazandırarak çocuklarımızın hayallerine dokunmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını vurguladı.

Hazırlanan hediye paketleri Van'ın Çaldıran İlçesi Yatırlı İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak Şükran Öney Anaokulu öğrencilerinin minik yüreklerinin sevgisi ile gönderildi.