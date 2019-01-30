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Düzceli 6 taekwondocu milli takımda

DÜZCE(İHA) – Düzceli 6 taekwondo sporcusu milli takım kadrosuna alındı.

Konya'da yapılan Taekwondo Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasına Düzceli sporcular damga vurdu.


Taekwondo Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporculardan Semih Özer ve Özhan Öztürk gençler Türkiye üçüncüsü, Dilara Aleyna Çelik büyükler Türkiye ikincisi, Eda Çimen büyükler Türkiye üçüncüsü oldu.


Dereceye giren sporcuların yanında Hayrunnisa Sevren Türkiye onuncusu, geçen yıl Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında altıncı olan Demet Yılmaz da milli takım kadrosuna alındı.


Bu başarıları elde eden sporcular 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacak olan Uluslararası Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

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