Düzceli AK kadınlardan Afrika'ya can suyu

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı, aralarında topladıkları para ve düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle Afrika'da su kuyuları açmaya devam ediyor.

Geçen yıl Somali'de Afrin şehitleri adına su kuyusu açtıran AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, bu kez Benin'de ihtiyaç sahibi insanların hizmetine koştular. Afrin şehitleri adına ikinci kuyuyu Afrika Benin'de açtılar. Afrika'da temiz su ihtiyacının boyutunu göz önüne alarak başta kurak ve temiz suya ulaşılamayan ülke ve bölgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda harekete geçtiklerini açıklayan AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş, “Geçen yıl Somali, bu yıl da Benin'de su kuyularımızı açtık” dedi.

Afrika ülkelerinde insanların en önemli ihtiyacının su olduğunu belirten Güneş, “Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Afrika'da ise durum içler acısı. Onları yalnız bırakamayız. Onların temiz suya ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Kardeşlerimizin suya uzun yolculuklarını üzülerek izlerken, biz onlara suyu götürmeye çalışacağız. Bu daha kısa bir yol” şeklinde konuştu.