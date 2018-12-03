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Düzceli Altınkayık, bakan yardımcısının özel kalem müdürü oldu

DÜZCE(İHA) – Düzceli Fatih Altınkayık, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr.

Nureddin Nebati'nin özel kalem müdürü oldu.


Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin danışmanı olarak 3 ay önce göreve başlayan Düzceli Fatih Altınkayık, Bakan Yardımcısının Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Fatih Altınkayık daha önce Maliye Bakanlığında Müfettiş olarak görev yapmaktaydı. Fatih Altınkayık, Düzce Valiliği eski Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü şuan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yığılca Belediye Başkan Aday adayı Fahri Altınkayık'ın oğlu.

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