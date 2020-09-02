Düzceli balıkçılar yeni sezonda elleri dolu dönüyor

DÜZCE (İHA) – Av yasağının sona ermesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamut ve mezgit ile limana geri dönüyor. Avdan boş dönenin olmadığı limanda balıkçılar, vatandaşlara ucuz balık yedirmeyi hedefliyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi sonrasında denize açılan Akçakocalı balıkçılar, kasalar dolusu palamut ve mezgit ile limana mutlu döndü. "Vira Bismillah" diyerek sabah erken saatlerde tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçılar, tuttukları palamut ve mezgitlerle Akçakoca Limanına dönüş yapıyor. Bereketli başlayan av sezonunun ilk balıkları ise kasalara yüklenerek, tezgahlarında satışa sunulmaya başlandı. Geçen sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar, ilk günlerinde bol avlanma yaptıkları yeni sezondan umutlu olduklarını, vatandaşlara ucuz balık yedirmeyi hedeflediklerini söylediler.

"Vatandaşlar da ucuz balık yiyecekler diye düşünüyoruz”

Yeni av sezonundan bol balık beklediklerini belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, “Balıkçılık hava şartlarına bağlı bir sektör. Bu aralar havalarda iyi buna istinaden bol bir avcılık olacaktır. Bol avcılığın sonucunda bu tezgahlara yansıyacaktır, vatandaşlarda ucuz balık yiyecekler diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Denizden boş gelen yok

Denize ava gidip boş gelenin olmadığını ifade eden Ferhat Birinci adlı balıkçı ise, “Balık kayıklarda var. Bazılarında çok var bazılarında normal var. Boş gelen yok. Palamut, mezgit, boylar çok iri değil normal boylarda. Kayık başı, 10 ila 70 kasa arasında dolu geliniyor” diye konuştu.