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Düzceli Bilardocu Japonya'da 3. oldu

Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.

Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.


3 Bant Bilardo milli sporcusu Emrullah Başeğmez, Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında üçüncü olarak büyük başarıya imza attı. 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye adına yarışan Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez yarı finalde rakibine 30-29 yenilerek turnuvayı üçüncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.


Başeğmez, “Bu yıl 27.si düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında Avrupa kıtasından davet edilen tek sporcuyum. Bu zorlu turnuvada üçüncü olup ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum” dedi.

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