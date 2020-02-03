Düzceli Bilardocu Japonya'da 3. oldu

Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.

3 Bant Bilardo milli sporcusu Emrullah Başeğmez, Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında üçüncü olarak büyük başarıya imza attı. 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye adına yarışan Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez yarı finalde rakibine 30-29 yenilerek turnuvayı üçüncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Başeğmez, “Bu yıl 27.si düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında Avrupa kıtasından davet edilen tek sporcuyum. Bu zorlu turnuvada üçüncü olup ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum” dedi.