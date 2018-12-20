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Düzceli bilardocular turnuvaya damga vurdu

İstanbul düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında Düzce GHSK bilardocuları Turgay Orak, Emrullah Başeğmez ve Bora Yayalar boy gösterdi.


İstanbul Beylikdüzünde düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvasına 64 sporcu katıldı. Turnuva sonunda Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nden Turgay Orak birinci, Emrullah Başeğmez üçüncü olurken Bora Yayalar ise çeyrek finalde elendi.


Turnuvayı şampiyon tamamlayan Turgay Orak, yeni yılda hedeflerinin Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'yle şampiyonluk yaşayıp Avrupa'da Düzce'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

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