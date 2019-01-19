İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzceli çocuklara karne hediyesi Sepaş Enerji'den

Sepaş Enerji Düzce’deki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Sepaş Enerji Düzce'deki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.


Bu yıl 3.sü gerçekleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında sömestir tatiline çıkan Düzceli çocuklara sinema bileti hediye itti. Düzceli çocuklar, biletlerini Krempark AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından alabiliyor.


Öğrenciler, sinema biletlerini 10 Şubat 2019 tarihine kadar Moonlight Cinema Club'ta gösterilen herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek. Sinema bileti alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.


Sepaş Enerji ayrıca düzenlediği sosyal medya kampanyası kapsamında da Instagram üzerinden en sevdiği filmi paylaşan ve Sepaş Enerji Instagram hesabını etiketleyen 20 kişiye sinema bileti hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.