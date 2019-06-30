Düzceli fotoğrafçılardan "Akçakoca'ya gelin" çağrısı

Düzce Fotoğraf Gönülleri Derneği Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sergi açtı. 60 Fotoğrafçı açtıkları sergide Akçakoca'nın fotoğraf sanatçıları için Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan doğal plato olduğunu söyleyerek fot5oğraf çekimlerinde Akçakoca'nın özel olduğunu söyledi.

Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Akçakoca'da denizin hem yanı başında açtığı sergi ile fotoğraf tutkunlarını buluşturdu. Türkiye ve Dünyanın en güzel doğal fotoğraf platolarına sahip Akçakoca'da yaptıkları çalışmaları sergileyen fotoğraf gönüllüleri, çektikleri fotoğrafları da yine deniz kenarında fotoğraf severlerle buluşturdular.

Açtıkları sergi hakkında bilgiler veren Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Özel Çelik, “Dernek olarak Akçakoca'da fotoğraf sergisi açtık. Bu sergide Düzceli fotoğraf gönüllülerinin eserleri var. Böylece Akçakoca'nın eşsiz doğasını fotoğraflarımıza yansıttık. Akçakoca Fotoğraf tutkunları için Türkiye ve Dünyada eşi benzeri olmayan ışık ve ortamlarına sahip. Burada çalışmak çok güzel ve kolay. Özellikle de Gün batımı muhteşem. Işığı çok güzel veriyor. Fotoğraf tutkunlarını ve fotoğraf çekmeyi seven herkesi bekleriz” dedi.

Fotoğraf sanatçısı İpek Yılmaz ise; “Sergiye kendi fotoğraflarının yanı sıra öğretmenlik yaptığı Hürriyet İlkokulu Fotoğraf Kulübü öğrencilerinin fotoğraflarını da getirdiğini belirterek; “Akçakoca doğasıyla, fotoğraflara yansımasıyla harika bir yer. Fotoğraf sanatçılarını Akçakoca'ya bekleriz” diye konuştu.

Akçakoca Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı İbrahim Bilgin ise; Türkiye'de fotoğrafçılık anlamında Akçakoca'nın eşi benzeri olmadığını belirterek Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçılarının bile ilçeye hayran olduklarını söyledi.

Düzce Fotoğraf Gönüllülerinin sergisini çok sayıda fotoğraf sever ziyaret etti.