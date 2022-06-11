Düzceli gençler bölge şampiyonu oldu

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği münazara liginin bölge şampiyonu Düzceli gençler oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği münazara bilgi yarışmasının bölge finalleri Sinop'ta gerçekleştirildi. Düzce şampiyonu olarak bölge finallerine giden takım; Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Çorum, Karabük, Bartın, Amasya, Bolu ve Sinop takımları arasında lise kategorisinde birinci oldu. Münazara ligi bölge finallerinde ikinci olan Çorum ile birlikte Türkiye finallerine gidecek olan gençlerin başarısı büyük takdir topladı.