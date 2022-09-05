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Düzceli gençler Hatay'da

DÜZCE (İHA) – Düzceli gençler, "Bir Kardeşlik İklimi" projesi çerçevesinde Hatay’a kampa gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzceli gençler, "Bir Kardeşlik İklimi" projesi çerçevesinde Hatay'a kampa gönderildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Bir Kardeşlik İklimi" projesi devam ediyor. Projeye katılan gençler hem eğleniyor hem de spor yapma imkanı buluyor. Bir Kardeşlik İklimi'nin 10'uncu kamp programı çerçevesinde Hatay'ın Arsuz Uluçınar kampına Düzce'den 40 öğrenci gönderildi. Gençler bölgede dolu dolu bir kamp etkinliği gerçekleştirecek.

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