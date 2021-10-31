Düzceli güreşçi Balkan şampiyonasında ikinci oldu

Düzce Belediyesi Güreş Kulübünün milli sporcusu Alper Akbal, Yunanistan'da gerçekleştirilen Balkan şampiyonasında kendi kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, Türkiye'yi ve Düzce'yi temsil eden milli güreşçiyi başarısından dolayı tebrik etti.

"Bizleri gururlandırdı"

Başkan Özlü, Kızılcahamam'daki milli takım kampında gösterdiği başarılı performansın ardından Balkan Şampiyonasına katılan Alper Akbal'ın elde ettiği başarının ardında disiplin, emek ve azmin olduğunu kaydetti. Özlü, "Ata sporumuz güreşte Düzce'nin adını geçmişte olduğu gibi yine altın harflerle yazdırmak için yola çıktık. Sporcularımız başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Genç güreşçilerimizden Alper Akbal, milli takım formasıyla Balkan Şampiyonasında elde ettiği ikincilik ile bizleri gururlandırdı. Kendisini canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İlerleyen süreçte hem kulüp hem de sporcularımız bazında daha büyük başarılara imza atacağımıza yönelik inancımız tamdır" dedi.