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Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer dünya 3. oldu

Uluslararası Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.

Uluslararası Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya üçüncüsü Düzceli Hafız Muhammed Said Sezer oldu.


Tunus'ta 07-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 23. İslam ülkesinin katıldığı 17. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na ülkemizi temsilen katılan Cumayeri İlçesi Merkez Yeni Cami İmam-Hatibi Muhammed Said Sezer Dünya 3'üncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

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