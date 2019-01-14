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Düzceli Judocular 10 madalya ile döndü

Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarında Düzceli sporcular 10 madalya aldı.


Amasya'da yapılan Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız önderliğinde katılan ilimiz judo takımı iki günde 10 madalya kazanarak finallere kaldı.


Amasya Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya Samsun, Tokat, Giresun, Trabzon, Ordu, Çorum, Sinop, Yozgat, Çankırı, Rize, Kastamonu, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kırşehir ve Kırıkkale katıldı.


Düzceli sporcularından 40 kg Ecre Alayıldız, 48 kg Cemre Malakcıoğlu, +70 kg Sevda Taşlı, 55 kg Berkant Bedir, 73 kg Kıvanç Kınay birinci, 40 kg Cennet Begüm Bedir, 44 kg Gülişan Yıldız, 55 kg İrfan Ertan ikinci, 57 kg Kevser Şengöç ve 50 kg Ozan Ay ise üçüncü oldu.

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