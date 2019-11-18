İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzceli Judocular 9 madalya ile yurda döndü

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye’yi temsil eden judocular 9 madalya ile Düzce’ye döndü.

Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsil eden judocular 9 madalya ile Düzce'ye döndü.


Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yapılan uluslararası Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasına Türkiye'yi temsilen katılan Düzceli judocular 9 madalya ile bugüne kadar alınamayan madalya sayısını ülkemize ve Düzce'ye getirdiler. 24 ülke ve bin sporcunun yarıştığı turnuva Avrupa'nın en iyi açık turnuvası olarak adlandırdı. Türkiye olarak mindere çıkan Düzceli sporcular 2 gün süren müsabakalar ardından 9 madalyaya ulaşmanın zaferini yaşadı.


Antrenörler Ayhan Alayıldız, Nermin Alayıldız ve Koraycan Kamçı önderliğinde turnuvaya katılan sporculardan 44 kg Yaren Sala birinci, 44 kg Gülişan Yıldız ikinci, 38 kg Arda Işık ikinci, 28 kg İnci Ürer üçüncü, 28 kg Neris Öztürk üçüncü, 32 kg Özlem Şebnem Sezen üçüncü, 44 kg Ecre Alayıldız üçüncü ve 52 kg Hayrunnisa Yılmaz üçüncü olarak madalya getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.