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Düzceli Judocular Romanya'da

Romanya’da yapılacak judo minikler Balkan şampiyonasına Düzceli 3 sporcu katılıyor.

Romanya'da yapılacak judo minikler Balkan şampiyonasına Düzceli 3 sporcu katılıyor. Sporcular Romanya'ya gitti.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo antrenörü Ayhan Alayıldız eşliğinde Düzceli sporcular Eda Kahveci, Eren Kahveci ve Rana Bilgin Romanya'da yapılacak judo minikler balkan şampiyonası için yola çıktı. Geçen yılın Balkan şampiyonu olan Eda Kahveci, Türkiye Şampiyonu Eren Kahveci ve Balkan Şampiyonası finalisti Rana Bilgin Düzce'yi en iyi şekilde temsil ederek ülkemize de madalya kazandırmak istediklerini söylediler.

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