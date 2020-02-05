Düzceli kadınlara koruyucu aile ve aile içi iletişim semineri

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kadınların kurduğu Gönüllü Kadınlar Topluluğu, koruyucu ailelik ve aile içi iletişim konularında söyleşi düzenlendi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kadınların sosyal hayata entegrasyonu, birlik ve beraberlik içinde farklı projeler üretmek için kurulan Gönüllü Kadınlar Topluluğu projelerine devam ediyor. Her ay farklı konularda projeleri hayata geçiren gönüllü kadınlar son olarak koruyucu aile ve aile içi iletişim, stres ve strele başa çıkma konularında söyleşi program düzenledi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı'nın da katıldığı programda kadınlara Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından Koruyucu aile ile ilgili bilgiler aktarıldı. Ayrıca Psikolog Furkan Sefa Göl tarafından da Aile içi iletişim, stres ve stresle başa çıkma hakkında kadınlara bilgiler verildi.