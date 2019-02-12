Düzceli Karatecilerimiz kürsüden inmedi

Okul Sporları Gençler Karate grup müsabakası Çorum Atatürk Spor salonunda yapıldı. Antrenör Gökhan Bahadır Ödemiş önderliğinde katılan Düzce Karate takımında Hüseyin Berkay Şahin grubunda birinci, Hakan Dinar ve Taha Mert Şentürk İkinci, Akif Arda Özdemir ve Anıl Burak Özcan üçüncü oldu.

Kızlarda Sara Akofova ve Pembenur Yeşilduman birinci, Sedanur Çavdorova ikinciliği elde etti. Düzce bu sonuçla erkeklerde 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederken kızlarda 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Bu sonuçla Karateciler 9-10 Mart'ta Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmayı garantiledi.