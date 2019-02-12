İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzceli Karatecilerimiz kürsüden inmedi

Düzceli Karateciler erkeklerde 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederken kızlarda 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.


Okul Sporları Gençler Karate grup müsabakası Çorum Atatürk Spor salonunda yapıldı. Antrenör Gökhan Bahadır Ödemiş önderliğinde katılan Düzce Karate takımında Hüseyin Berkay Şahin grubunda birinci, Hakan Dinar ve Taha Mert Şentürk İkinci, Akif Arda Özdemir ve Anıl Burak Özcan üçüncü oldu.


Kızlarda Sara Akofova ve Pembenur Yeşilduman birinci, Sedanur Çavdorova ikinciliği elde etti. Düzce bu sonuçla erkeklerde 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederken kızlarda 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.


Bu sonuçla Karateciler 9-10 Mart'ta Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmayı garantiledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.