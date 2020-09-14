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Düzceli Kızılay personeli şehit oldu

Suriye’nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Mehmet Arif Kıdıman’ın içinde olduğu Kızılay aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Mehmet Arif Kıdıman'ın içinde olduğu Kızılay aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Düzceli Kıdıman olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu.


Olay, Suriye'nin El Bab bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Kan Bağış merkezinde görevli olan Mehmet Arif Kıdıman, Suriye'de Kızılay tarafından devam eden yardım faaliyetleri için görevlendirildi. Uzun süredir bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Kıdıman, El Bab bölgesinde Kızılay aracı seyir halindeyken plakasız başka bir araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda Düzceli Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken, 1 Kızılay personeli de yaralandı. Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemler alınırken, TSK bölgede çalışma başlattı.

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