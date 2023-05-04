İhlas Haber Ajansı

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Düzceli kızlar adını yarı finale yazdırdı

DÜZCE (İHA) – Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Basketbol genç kızlarda çeyrek final müsabakalarında Düzce Kültür Koleji yarı finale çıktı.


Geçtiğimiz aylarda Türkiye genelinde illerde gerçekleştirilen Genç Kızlar basketbol müsabakalarının ardından Türkiye finalleri başladı. 81 il şampiyonu çeyrek finallere katılım sağlayarak Türkiye şampiyonu olmak için çaba sarf ederken, Düzce Şampiyonu olan Kültür Koleji, çeyrek finallerde 3'te 3 yaparak adını yarı finale yazdırdı. Şampiyona da en dikkat çeken takım olan Kültür Koleji'nin şampiyon olması bekleniyor.

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