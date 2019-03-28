Düzceli minikler beslenme konusunda bilgilendirdi

Cumhuriyet Konferans salonunda gerçekleşen seminere Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, öğretim üyelerimiz ve şehrimizde eğitim veren ilkokul öğrencileri katılım sağladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, öğrencileri bağışıklık sistemi konusunda bilgilendirdi. Sağlıklı gıdaların neler olduğu, hangilerini tüketip hangilerini tüketmemeleri gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Paket gıdalardan uzak durulması gerektiğini önemle vurgulayan öğretim üyemiz, sağlıklı bir yaşam için doğal gıdalarla beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk'ün açılış konuşmasının ardından, ilkokul öğrencileri için şekerin zararı üzerine hazırlanan çizgi film gösterimi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, “Okul Çocuğu Nasıl Beslenir?” başlıklı sunumunda; kahvaltının, ara öğün ve öğle yemeğinin önemine dikkat çekerek bu öğünlerde neler yemeleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi. “Doğru beslen, sağlıklı ol, güçlü ol, iyi büyü, başarılı ol” vurgusu yaparak öğrencilere katılımları için teşekkür etti. Program, öğrencileri sağlıklı ürünlerin tüketimi hakkında bilgilendirmek için, Tıp Fakültemiz öğrencilerinin yer aldığı tiyatro gösteriminin ardından son buldu.

Öte yandan Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni ziyaret eden ilkokul öğrencileri, fakülte içerisinde oluşturulmuş arşiv ve vitrinleri gezerek doğal yaşam konusunda bilgilendirildiler. Avni Akyol İlkokulu Müdürü Tanju Uraslu ve okul öğretmenleri gözetiminde Orman fakültesine gelen, 1. ve 2. sınıfa ait yaklaşık yüz öğrenci, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin, arşivlediği ve oluşturduğu bitki bakım üniteleri, şehre ait endemik bitki türleri, ağaç ürünleri, doldurulmuş hayvan örnekleri gibi çalışmaları inceleyerek coğrafi ve doğal yaşam konusunda bilgi sahibi oldular. Gösterilen ilgiden ve aldıkları bilgilerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Düzce Avni Akyol İlkokulu yetkilileri, Üniversitemiz yetkililerine ve Fakülte çalışanlarına teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı.