Düzceli öğrenciler de "Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor" kervanına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaz dönemi için başlattığı ‘Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor' projesi, Düzce'de Beyciler Anadolu Lisesinde de uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla "Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor" kampanyası başlatıldı. Proje kapsamında Düzce'de bulunan Beyciler Anadolu Lisesinde de kitap grubu kuruldu. 10. sınıf öğrencilerinin kurduğu kitap okuma grubunda öğrenciler, Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel ve Orhan Veli'nin Tüm Şiirleri kitaplarını okumayı tercih etti. Sosyal medya üzerinden kitabı okuduklarını da paylaşan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje sayesinde yaz aylarında da kitap okuduklarını ve her yaz böyle projelerin olmasını istediklerini söylediler.

Esra Temeler, Sena Metin, Eslem Çiçek, Rümeysa Çavuş ve Tuğçe Kurunç adlı öğrenciler, “Yazın tatil yapmak dışında kitap okumayı da çok sevdiğimiz için tatilimizi kitap okumakla da değerlendiriyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla bir grup kurduk ve tatilimizi kitap okuyarak değerlendiriyoruz. Liseler Çok Okuyor Çok Geziyor kampanyasında Beyciler Anadolu Lisesi olarak arkadaşlarımız ile katılım sağladık. Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel ve Orhan Veli'nin bütün şiirlerini okuyoruz ve bunu sosyal medyada paylaşıyoruz. İnşallah düzenlenecek olan kampa birlikte gitmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının bu projesini çok beğendik ve her yaz böyle şeyler olmasını istiyoruz” dediler.