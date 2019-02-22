Düzceli öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Eğitim Fakültesi ile başlayan ziyarette üniversite adayı öğrencilerine, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden Arş. Gör. Azize Digilli Baran; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden ise Arş. Gör. Hatice Pınar Özdemir Kemahlı; fakülte, bölümler, laboratuvarlar ve sürdürülen eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Eğitim Fakültesi ziyaretinin ardından kısa bir kampüs gezisi gerçekleştiren öğrencilerin bir sonraki durağı, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu oldu. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Zeynep Seda Çavuş ve Yüksekokul Sekreteri Dinçer Korkmaz tarafından karşılanan öğrencilere, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Seda Çavuş, Yüksekokul ve Çocuk Gelişimi Bölümü hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunulan ziyarette, başarılı olmak için eksik yanların giderilmesi ve sürekli güncel kalınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca öğrenci değişim programları hakkında Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yüksekokul Sekreteri Dinçer Korkmaz tarafından bilgilendirdi.

Merkez Kütüphaneyi de gezen misafir öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Düzce Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.