Düzceli öğrenciler ODTÜ robot günlerinde

16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. ODTÜ Robot Topluluğu tarafından desteklenen yarışma, robot biliminin Türkiye'de tanıtılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında önemli bir rol oynuyor. Uluslararası yarışmacılarında yer aldığı etkinlik, ilk olarak 2002 yılında gerçekleştirilmiş ve Türkiye'nin bu alanda gerçekleştirdiği ilk etkinlik olmuştur.

Geçtiğimiz yıl 15.'si yapılan etkinlikte, büyük bir başarı elde eden Hafız İHO ROBOTİM bu yılda yine çalışmaları ile göz doldurdu. Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulumuzun robot takımı, danışman öğretmenleri Devrim Ertuğrul ve Barış Cincorop'un öncülüğünde hazırlıklarını tamamlayarak bu yılda ODTÜ Robot Günlerinde yine başarılı sonuçlara imza attılar. Çizgi İzleyen Kategorisine 213 aracın yarıştığı parkuru 54 araç tamamlamış, Düzce takımı 12., 13., 14., 15.,16., 26., 27. dereceleri elde ederek dereceye giren 3'üncü takım olmuştur. İnovasyon kategorisinde 45 proje arasından ön elemeyi geçen LEGOBAŞ robotu ilk 13 proje arasına girerek sergilenmeye layık görüldü. İnovasyon kategorisinde üniversite öğrencileri ile yarışan tek ortaokul olarak Düzce'yi temsil etti.