Düzceli öğrenciler Polonya'da grup hareketliliği etkinliğine katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Eğitim akreditasyonu çerçevesinde Düzceli öğrenciler Polonya'da grup hareketliliğine katıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje çerçevesinde Düzceli öğrenciler Polonya'ya gitti. İsmetpaşa ve Hürriyet Ortaokulunda projeye dahil olan öğretmen ve öğrenciler, Polonya'nın Paczkowa şehrine giderek Paczkowie okulunda gerçekleştirilen grup hareketliliği etkinliğine katıldı. Öğrenciler, okulda yeşil ekran uygulamasının kullanıldığı dijital drama ve İngilizce, lehçe ve Türkçe'nin kullanıldığı ortak bir şarkı için koro çalışması faaliyetlerine katıldı. Öğrenciler Polonya'da ki eğitim sistemi, insanların günlük yaşamları ve kültürleri hakkında da bilgiler aldılar.