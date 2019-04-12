Düzceli öğrencimatematik alanında Türkiye 3. oldu

Bu yıl 50.´si düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışmasına Türkiye genelinden 10 alandan toplam 16 bin proje başvurusu yapılarak, başlanan süreçte bölge finalleri geçtiğimiz Mart ayında tamamlanmıştı. İstanbul Asya Bölgesinde yarışan ve Düzce'yi temsil eden Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ceren Kavak ve danışman öğretmeni Serhat Çabukoğlu "Morley Teoreminin Üç Boyuta Uygulanışı" adlı Matematik projesiyle Asya Bölge birincisi olmuş ve Düzce'yi 8-12 Nisanda Ankara´da yapılan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazanmıştı.

BİLSEM öğrencileri 12 Nisan günü yapılan Türkiye Finallerinde Matematik alanında 21 proje arasından Türkiye 3.´lüğü elde ederek Düzce'ye büyük bir gurur yaşattılar.