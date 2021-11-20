Düzceli öğrencinin resmi ikinci oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Nisa Duman, Tekirdağ'da düzenlenen resim yarışmasında ikinci oldu.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen lise kategorisinde kartpostal resimleme yarışmasına Düzce'den Nisa Duman'da katılım sağladı. Belirlediği kartpostalı resmeden Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Nisa Duman yarışmaya gönderdiği resim ile ikinci oldu. Lise birincisi Ankara Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nehir İpek olurken, üçüncülüğü ise Tekirdağ Süleymanpaşa Yahya Kemal Bayatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nden Hasan Demirali aldı.