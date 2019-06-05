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Düzceli Savaş Bulut Kore'de çeyrek finalde

Kore’deki yeni bilardo oluşumu PBA’nın ilk turnuvası olan Seul’deki Panasonic Open’da, ön elemeler tamamlandı ve bugün final turlarına geçildi.

Kore'deki yeni bilardo oluşumu PBA'nın ilk turnuvası olan Seul'deki Panasonic Open'da, ön elemeler tamamlandı ve bugün final turlarına geçildi.


128 sporcunun katıldığı PBA Tour'da Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut çeyrek finale yükseldi.


Savaş Bulut, 128 turunda 2 Koreli sporcuyu, 64 turunda yine 2 Koreli sporcuyu, son 32 turunda ülkemiz sporcusu Adnan Yüksel ve son 16 turunda Koreli Young Min Lee'yi geride bıraktı. Bulut, yarın Uruguay asıllı Amerikalı sporcu Pedro Piedrobuena ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.

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