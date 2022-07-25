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Düzceli sporcular Amasya'dan madalyalarla dönecek

Düzceli sporcular, Amasya’da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda başarıya imza attı.

Düzceli sporcular, Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda başarıya imza attı.


Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Düzceli sporcular büyük bir başarıya imza attı. 71 ilden 821 kulübün katıldığı şampiyonada yaklaşık 3 bin sporcu mücadele etti. Şampiyonda Düzceli sporcular, 4 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye ikinciliği elde etti.


Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 36 kilogram erkeklerde Utku Kap, 45 kilogram erkeklerde Yakup Demir, 40 kilogram bayanlarda Hatice Nisa Kır, 50 kilogram bayanlarda Esila Göktepe birinci oldu. 30 kilogram bayanlar kategorisinde ise Yağmur Yıldız Türkiye ikincisi oldu.

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