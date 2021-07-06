Düzceli Vali mutfak sanatları merkezini gezdi

Düzce'ye gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte yapımı devam eden Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, Mutfak Sanatları Merkezi'nin Düzce mutfağı için önemli bir kazanım olacağını söyleyerek Başkan Özlü'ye teşekkür etti.

Düzce'nin zengin mutfağını içinde barındıracak olan ve kısa bir süre sonra açılacak olan “Mutfak Sanatları Merkezi” şimdiden misafirlerini ağırlıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na Mutfak Sanatları Merkezini gezdirdi. Çalışmaların sona gelindiği merkezi çok beğendiğini ifade eden Vali Ustaoğlu şehre önemli bir değer daha kazandıran Başkan Özlü'yü tebrik etti.

“Hizmetleri takip ediyoruz”

Mutfak Sanatları Merkezi'nin Düzce için önemli bir kazanım olacağını söyleyen Vali Ustaoğlu, Özlü'ye kente kazandırdığı vizyoner projeler için teşekkür etti. Bu merkezin Düzce'ye yeni bir soluk kazandıracağını kaydeden Vali Ustaoğlu; “Görevimiz nedeniyle her ne kadar memleketimizden ayrı yaşasak da şehrimize yapılan hizmetleri yakından takip ediyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldik ve yapımı devam eden bu güzel merkezi yerinde gezme fırsatı bulduk. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir proje. Buranın tamamlanarak hizmete açılmasının ardından yeniden ziyaret etmek istiyorum. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde de yakın çalışma fırsatı bulduğumuz başkanımıza memleketimize kazandırdığı önemli projeler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hem Düzce'ye hem şehir dışına hizmet verecek”

Mutfak Sanatları Merkezi'nin hizmete girmesi ile Düzce'de yeni bir marka değerinin doğacağını ifade eden Başkan Özlü; “Valimizi bu merkezimizde ağırlamaktan onur duyduk. Bizler de Karadeniz'in en önemli illerinden olan Trabzon'da Valilik görevini üstlenen Valimizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Düzceli bürokratlar ile zaman zaman bir araya gelerek şehrimiz için neler yapabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de Valimiz ile birlikte kısa süre sonra açılışını gerçekleştireceğimiz Mutfak Sanatları Merkezimizi inceleme fırsatı bulduk. Henüz açılışı tamamlanmayan merkezimiz şimdiden büyük bir ilgi ile karşı karşıya. Buranın kapılarını hem şehrimizin insanına, hem de dışarıdan gelen misafirlerimize açacağız. Düzce'nin ve Düzcelilerin damak tadını bu sayede önce ülkemize ardından tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Merkezimizin açılışı ve eş zamanlı olarak çıkartacağımız yemek kitabımız ile birlikte Gastronominin kalbi Düzce'de atsın istiyoruz” dedi.