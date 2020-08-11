İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzceli 'Wushu' sporcuları antrenmanlara devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ’Wushu’ sporcuları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada antrenmanlara devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan 'Wushu' sporcuları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada antrenmanlara devam ediyor.


Korona virüs salgını sonrasında bir süre antrenman yapamayan 'Wushu' sporcuları, yasağın kalkmasının ardından antrenmanlarına başladı. 18 Temmuz Şehir Stadında yapılan antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor. 'Wushu' dalındaki sporcular antrenmanlarını açık havada yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, salgının kısa sürede sona ermesi ile birlikte salonda çalışmak istediklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.