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Düzceli yüzücüler bir üst tura çıktılar

DÜZCE(İHA) – Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ulusal Gelişim Projesi grup müsabakaları Sakarya’da yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ulusal Gelişim Projesi grup müsabakaları Sakarya'da yapıldı.


Sakarya'da yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup müsabakalarına Düzce'den 9 sporcu katıldı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Yalova, Bilecik ve Zonguldak'ın katıldığı turnuvada 600 sporcu yarıştı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörleri Selbi Pehlivan ve Sercan Akbaş önderliğinde turnuvaya katılan sporcuların hepsi barajları geçerek üst gruplara katılmaya hak kazandı. Barajı geçen sporcular Türkiye Yüzme Federasyonu Turkuaz madalya kazandı.

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