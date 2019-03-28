Düzceli yüzücüler il müdürünü ziyaret etti

Karabük'te yapılan Analig grup müsabakalarında 19 branşta kürsüye çıkarak müsabakalara damgasını vuran Düzceli yüzücüler İl Müdürü Feyzullah Dereci'yi ziyaret etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörleri Selbi Pehlivan ve Sercan Aktaş önderliğinde yüzme sporcuları ile velileri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'yi ziyaret etti.

Dereci, ”Bu ziyaret bizleri çok memnun etti. Bizler sporun tüm branşlarına destek veriyoruz. Yüzme yükselişe geçen branşlarımızdan. İnşallah katıldığımız turnuvalardan Düzce'ye madalyalar ile dönmeye devam edersiniz. Sizleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.