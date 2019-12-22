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D?zceli y?z?c?ler Yerli Mal? Haftas?n? kutlad?lar

D?ZCE(?HA) ? D?zce Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???ne ba?l? y?z?c?ler Tutum Yat?r?m ve T?rk Mallar? Haftas?’n? kutlad?lar.

D?ZCE(?HA) ? D?zce Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl???ne ba?l? y?z?c?ler Tutum Yat?r?m ve T?rk Mallar? Haftas?'n? kutlad?lar.


Gen?lik ve Spor il M?d?rl???ne ba?l? y?z?c?ler, Antren?rleri Selbi Pehlivan ve Sercan Akba? ?nderli?inde anlaml? bir etkinli?e imza att?lar. Sporcular bu kez y?zmek yerine Tutum, Yat?r?m ve Yerli Mal? Haftas?'n? kutlad?. ??renciler, velileri taraf?ndan evlerde haz?rlanan yiyecekleri arkada?lar? ile payla?arak yediler.


Antren?r Selbi Pehlivan, ?Sporcular?m?z, hem tutumlu olmay? hem de yerli ?retim ve t?ketim konusunda bilin?li hale gelmeyi ??reniyorlar. Bu etkinli?imizde beslenmenin, tutumlu olman?n, payla?man?n, T?rk mallar?n? kullanman?n ?nemi anlat?ld?. Sporcular?m?z aileleri taraf?ndan haz?rlanan yiyecek ve i?ecekleri arkada?lar? ile payla?t?lar? dedi.

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