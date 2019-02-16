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Düzceliler bebeklerine Zeynep ve Ömer Asaf ismini verdi

DÜZCE(İHA) – Düzceli anne babalar 2018 yılında bebeklerine en çok Zeynep ve Ömer Asaf ismini verdi.


TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Düzce ilinde 2018 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde önceki yıllarda olduğu gibi kızlarda “Zeynep”, erkeklerde de “Ömer Asaf” isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.


Düzce ilinde Kız bebeklerde, Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Asel, Elif, Defne, Elif, Zümra, Ebrar, Buğlem, Belinay, Zehra ve Duru olurken, erkek bebeklerde, Ömer Asaf'tan sonra en popüler isimler Ali Asaf, Alparslan, Ertuğrul, Miraç, Yiğit, Eymen, Ömer, Hamza, Yusuf oldu.

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