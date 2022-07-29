Düzceliler dünya mutfağını keşfe çıkacaklar

DÜZCE(İHA) – Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde bu hafta sonu Japon yemeği olarak bilinen Sushi ve Meksika Mutfağından lezzetler Düzcelilerle buluşacak.

Düzce Belediyesi, vatandaşa hizmet noktasında her türlü argümanı kullanmaya ve tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Kısa süre önce faaliyete geçerek yöresel lezzetlerin Düzce ve bölgeye hitap etmesini sağlayan, gastronomi alanında önemli mesafe kat eden Mutfak Sanatları Merkezi, düzenlediği workshop programlarıyla vatandaş odaklı belediyeciliğin bir başka örneğini ortaya koyuyor.

MSM çatısı altında ünlü şefleri Düzcelilerle buluşturan, Dünyanın farklı coğrafyalarından lezzetlerin pratik tariflerine yönelik birçok workshop programı düzenleyen MSM Akademinin bu hafta sonuna yönelik oluşturduğu etkinlik programı belli oldu.

Akademi, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'de “Meksika Mutfağı Workshop” programı ile katılımcıları ağırlayacak.

31 Temmuz Pazar günkü programda ise bir başka Dünya lezzeti olan Sushi'ye yönelik temel yapım teknikleri programı da saat 13.00 itibariyle katılımcılarla buluşacak.