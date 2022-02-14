Düzceliler millet bahçesini çok sevdi

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan, içerisinde Millet Kıraathanesinin yanı sıra büfeler ve yöresel ürünlere yönelik satış noktası bulunan ‘Millet Bahçesi' halkın buluşma noktası haline geldi. Vatandaşlar parkın eski haliyle kıyaslanmayacak kadar güzel bir hale geldiğini dile getirdi.

Düzcelilerin nefes alacağı yeni bir alan olarak hizmete açılan aynı zamanda şehre yeni bir görsel zenginlik katan, güneşli havalarda bahçesinde, yağışlı ve soğuk havalarda ise Millet Kıraathanesinde vatandaşlara bir çok alanda sosyalleşme imkanı sağlayan Millet Bahçesi, Düzcelilerin vazgeçilmez mekanı haline geldi.

İçerisinde çocuk parkları, açık hava tiyatrosu, süs havuzu, yürüyüş yolları ve spor alanlarının yanı sıra Millet kıraathanesi de bulunan Millet Bahçesinde, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor.

Özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmezi haline gelen Millet Parkında anne-babalar çocuklarının güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirmelerine eşlik ederken, bir yandan da şehrin içinde yeşilin keyfini doyasıya yaşıyor.

"Kalıcı bir eser olmuş"

Düzceliler tarafından iyiden iyiye benimsenen Millet Bahçesinin tadını çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren bir vatandaş, “En azından her gün çay içmeye gelebiliyoruz. Keşke sayıları daha da çoğalsa. Nüfusumuz artıyor” derken, bir diğer Millet Bahçesi sakini ise “Yapanların eline koluna sağlık. Böyle kalıcı bir şey yapılması çok güzel. En azından sırtımızı yaslayıp, ‘oh be ne güzel yapmışlar' diyerek dinlenebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Eski ile kıyaslamak mümkün değil"

Millet Bahçesinde bulunan çocuk parkına torununu getiren bir vatandaş ise mevcut alanı eski haliyle kıyaslamanın mümkün olamayacağını ve çok güzel olduğunu dile getirirken, Millet Bahçesine ilk defa geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş da “Biz de yararlanacağız inşallah. Güzel bir atmosfer var burada. Bütün çocuklar eğleniyor, beğendim” diyerek görüşlerini ifade etti.