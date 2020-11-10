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Düzceliler, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andı

Düzceliler, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Düzceliler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde önce saygı duruşu ile sonra da Belediye bandosu tarafından çalınan Atatürk'ün sevdiği türkülerle andı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 82'inci yıldönümünde Düzce Anıtpark Meydanında anma programı düzenlendi. Törene Vali Cevdet Atay, Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kurum amirleri, askeri ve mülki erkanın katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saat 09.05'de saygı duruşunda bulunulan katılımcılar ve vatandaşlar daha sonra İstiklal Marşı okudu.


Törende Arsal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi törene katılanlara sunuldu. Düzce Belediyesi Bando Takımının Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalmasıyla tören sona erdi.

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