Düzceliler Nisan ayında 119 ton et tüketti

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Nisan ayı içerisinde Düzce'de vatandaşlar 119 ton 250 kilo et tüketti.

Düzce'de her ay düzenli olarak kesimi yapılan hayvanlardan çıkan etlerin kontrolünü Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Bu kapsamda Düzce'de izinleri bulunan 3 ayrı kesimhanede yapılan denetimlerde Nisan ayı içerisinde 403 adet büyükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kesim öncesi ve sonrası muayenelerde 119 ton 250 kilo sağlıklı et çıkarıldı. Çıkarılan etler, il genelinde ki kasaplara ve belirli noktalara gönderilerek vatandaşların tüketimine sunuldu. Böylelikle Düzce'de Nisan ayı içerisinde 119 ton 250 kilogram et tüketilmiş oldu.